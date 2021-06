Wariant Delta we Francji. "Tak było kilka tygodni temu w Anglii"

Francuski minister zdrowia Olivier Veran przekazując we wtorek wyniki przesiewowych testów przeprowadzanych w kraju poinformował, że wariant Delta dotyczy 2-4 proc. zakażonych. Oznacza to od 50 do 150 zakażeń wariantem Delta we Francji każdej doby.

– Powiecie, że to jeszcze niewiele, ale tak było kilka tygodni temu w Anglii – skomentował Veran podczas spotkania z dziennikarzami.

Większa elastyczność ws. podania drugiej dawki szczepionki

Veran obiecał również większą elastyczność przy wstrzyknięciu drugiej dawki szczepionek Pfizera i Moderny z uwagi na zbliżające się wakacje. Odstęp między szczepionkami wyniesie od 21 do 49 dni. Obecnie wynosi on od 35 do 49 dni.

Koronawirus we Francji. Najnowsze dane

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 3235 osób. W szpitalach zmarło 76 chorych z COVID-19. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do 110 559 – podała we wtorek Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 300 zainfekowanych, w tym 69 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych z koronawirusem zmniejszyła się o 366, do 12 008. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1 952 chorych.

Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało od początku pandemii 30 764 968 osób (tj. 45,9 proc. populacji i 58,6 proc. osób dorosłych), a 14 750 588 - dwie dawki (tj. 22 proc. populacji i 28,1 proc. dorosłych). W ciągu ostatniej doby wykonano 678 535 szczepień, z czego 292 534 pierwszą dawką, a 386 001 - drugą.

