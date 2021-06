Jak idą szczepienia w Polsce? Podano nowe dane

W Polsce wykonano dotąd 24 mln 687 tys. 629 szczepień przeciw COVID-19 – podano we wtorek na rządowych stronach. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 9 mln 929 tys. 923 osoby.

Do wtorku mieszkańcom woj. śląskiego podano 2 984 300 dawek szczepionki przeciw COVID-19, liczba w pełni zaszczepionych przekroczyła 1 mln – to dokładnie 1 095 548 osób. Śląskie jest jednym z najbardziej doświadczonych przez pandemię regionów w Polsce.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 29 mln 662 tys. 20 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 27 mln 44 tys. 560.

Od 27 grudnia ub. r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 tys. 38 dawek. Zgłoszono 10 tys. 941 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek, że co najmniej jedną dawką szczepionki na COVID-19 zostało zaszczepionych 300 mln osób w Unii Europejskiej. Populacja Unii Europejskiej wynosi około 447 mln osób.

Apteki mogą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień

Od wtorku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu. Do szczepienia zakwalifikuje pacjenta, a także poda mu szczepionkę farmaceuta, który posiada odpowiednie uprawnienia.

Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia. Apteki dołączą do już działających punktów szczepień m.in. w szpitalach, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej czy zorganizowanych w obiektach sportowych.

Na szczepienie przez farmaceutę będzie można zarejestrować się przez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w aptecznym punkcie szczepień. Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie.

