Szczepienia przeciwko COVID-19. Ile dawek podano na świecie?

Z danych Our World in Data zgromadzonych 14 czerwca wynika, że na świecie podano już 2,3 mld dawek w 190 krajach. Jest duże zróżnicowanie w poziomie wyszczepienia społeczeństwa w poszczególnych krajach. Najwięcej szczepionek przeciwko COVID-19 podano w Chinach (896 mln), USA (309 mln) oraz Indiach (prawie 250 mln). Jednocześnie do niektórych krajów Afryki dostarczane są dopiero pierwsze szczepionki.

Poziom wyszczepienia w poszczególnych krajach

Na całym świecie podano dotąd 30,6 dawek szczepionek w przeliczeniu na 100 osób. Jak na razie największy poziom wyszczepienia jest na Gibraltarze, gdzie podano 230,8 dawek, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (139,6), na Seszelach (139,5), Malcie (133), Kajmanach (131,9), w San Marino (128,1), Izraelu (122,7 dawek), Bahrajnie (111,2), Wielkiej Brytanii (106,8 dawek), Chile (106,7) i Mongolii (107,9). Na kolejnym miejscu są Węgry (97,6 dawek), Urugwaj (93,5), USA (92,5), Islandia (92,9) i Malediwy (91). W Chinach do tej pory podano 61,9 dawek na 100 osób.

Szczepienia w Polsce

W Polsce szczepienia przebiegają na poziomie wielu innych krajów europejskich. Z danych Our World in Data wynika, że do 14 czerwca podano u nas 64,7 dawek na 100 osób. W Belgii podano do tego czasu 73,6 dawek, w Serbii - 72,8, Litwie – 71,5, Austrii - 69,8, Hiszpanii - 69, Szwajcarii – 66,8, Portugalii – 67,1, Niderlandach – 66,5, Grecji – 65,6, Finlandii – 64,2, Czechach – 61,1, Szwecji – 60,9 i Norwegii – 60. W Rosji przypadają 22,5 dawki na 100 osób.

Najgorzej w Afryce i Azji

Szczepienie przeciwko COVID-19 najbardziej opóźnione są w Afryce i Azji oraz niektórych krajach Ameryki Południowej. W Indiach podano dotąd 18,1 dawek w przeliczeniu na 100 osób, w Japonii – 18,7, Indonezji – 11,6, w Tajlandii – 8,9, Pakistanie - 4,8, Kolumbii 25,4, Peru – 16,1, na Filipinach – 4,8, w Iranie – 5,4, w Nigerii – 1,1 i Etiopii – 1,7.

Najczęściej stosowaną na świecie szczepionką jest preparat firmy AstraZeneca, który do tej pory był stosowany w 172 państwach. Na drugim miejscu jest preparat firm Pfizera i BioNTech, wykorzystywany w 99 krajach, a na trzecim chińska szczepionka Sinopharm. Na kolejnych miejscach są Moderna (50 krajów), rosyjski Sputnik V (45 państwa), Sinovac (29) i Janssen (24).

Czytaj też:

Zakrzepy po szczepionce AstraZeneca. Rząd Australii reagujeCzytaj też:

Główni dyplomaci USA i Chin rozmawiali o źródłach pandemii COVID-19