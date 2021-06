Olsztyn: Dodatkowe bilety na letnie imprezy tylko dla zaszczepionych

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie poinformował w piątek w mediach społecznościowych, że jeśli wyczerpie się pula biletów na imprezy organizowane przez tę instytucję osoby w pełni zaszczepione będą mogły kupić imienne bilety.

Potrzebny dowód zaszczepienia

"Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządowymi dotyczącymi luzowania obostrzeń, MOK Olsztyn podjął decyzję o wprowadzeniu do sprzedaży dodatkowej puli biletów. Dodatkowa liczba wejściówek pojawi się w sprzedaży na tydzień przed danym wydarzeniem" – poinformowano i dodano, że osoba kupująca taki bilet zostanie poproszona o okazanie dowodu zaszczepienia, a przy wstępie na wydarzenie poproszona zostanie o potwierdzenie swojej tożsamości.

Latem MOK w Olsztynie organizuje szereg koncertów, w olsztyńskim amfiteatrze zagrają m.in. Krzysztof Cugowski, Marcin Masecki, Kult, Łąki Łan.

Najnowszy bilans szczepień w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 25 mln 884 tys. 468 szczepień przeciw COVID-19 – podano w piątek na rządowych stronach.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 10 mln 765 tys. 849 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 29 mln 662 tys. 20 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 27 mln 44 tys. 560.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 tys. 38 dawek. Zgłoszono 11 tys. 223 niepożądane odczyny poszczepienne.

Szczepienie przeciwko koronawirusowi jest darmowe i dobrowolne.

