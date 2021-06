Produkcja szczepionek przeciw COVID-19 w Polsce możliwa jeszcze w tym roku

Taką informację podaje w sobotę portal TVP Info. Za produkcję preparatów amerykańskiej firmy Novavax odpowiedzialna ma być polska spółka Mabion.

TVP Info przypomina, że według doniesień medialnych wstępny etap trzeciej fazy badań nad szczepionką firmy Novavax został zakończony i jej efektywność osiągnęła 89,3 proc.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym amerykańskim partnerem. Wysoka skuteczność jest dobrą wiadomością, ponieważ zapotrzebowanie na szczepionki nadal jest bardzo wysokie" – mówią portalowi przedstawiciele polskiej spółki Mabion, która ma produkować preparaty.

Wsparcie z PFR

TVP Info wskazuje, że nawet 40 mln zł może wynieść wsparcie udzielone w tym celu polskiej spółce Mabion przez Polski Fundusz Rozwoju.

"Mabion po skutecznym ukończeniu procesu transferu technologii oraz po dokonaniu ostatecznych uzgodnień i podpisaniu umowy z Novavax będzie odpowiedzialny za produkcję substancji czynnej tzw. antygenu szczepionkowego, najważniejszego składnika kandydata na szczepionkę przeciwko COVID-19 firmy Novavax" – podkreśla w rozmowie z portalem członek zarządu spółki Adam Pietruszkiewicz.

Przedstawiciel Mabionu zapewnia, że celem spółki "niezmiennie jest jak najszybsze podpisanie umowy z Novavax, tak by produkcja komercyjna w zakładzie rozpoczęła się jeszcze w 2021 roku".

Z ostatnich danych rządowych wynika, że wykonano dotąd 25 884 468 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 10 765 849 osób.

Łącznie do Polski dostarczono 29 662 020 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 27 044 560.

Czytaj też:

Przeziębienie chroni przed COVID-19Czytaj też:

Wariant Delta groźniejszy dla zaszczepionych?Czytaj też:

Szokująca publikacja włoskiego dziennika. Rząd milczy