Koronawirus. Niepokojący wzrost liczby infekcji w Wielkiej Brytanii

Według danych brytyjskiego rządu w niedzielę zgłoszono 9284 nowych infekcji, co stanowi wzrost o 24% w stosunku do 7490 nowych przypadków z zeszłej niedzieli.

Szczepienia w Wielkiej Brytanii

Liczba zachorowań na koronawirusa nadal szybko rośnie. Dzienna liczba zgonów prawdopodobnie jeszcze wzrośnie podczas trzeciej fali. W niedzielę zmarło sześć osób. O dwie mniej niż w ubiegłą niedzielę.

Najnowsze dane pokazują, że liczba hospitalizacji wzrasta o jedną trzecią tempa w stosunku do początku drugiej fali epidemii we wrześniu. Wynika to w dużej mierze z przebiegu programu szczepień. W ciągu zaledwie dwóch dni po tym, jak NHS otworzyła w piątek program szczepień dla wszystkich dorosłych, w Anglii zarezerwowano ponad milion szczepień.

Liczba ta prawdopodobnie będzie jeszcze wyższa, ponieważ nie obejmuje wizyt w lokalnych ośrodkach szczepień prowadzonych przez lekarzy rodzinnych, ani osób otrzymujących szczepienie w przychodniach.

W Wielkiej Brytanii zaaplikowano około 62 miliony dawek. Według danych NHS England, cztery na pięciu dorosłych otrzymało swoje pierwsze szczepienie, a trzy na pięć otrzymało dwie dawki.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 133 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarło 5 osób.

"Mamy 133 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (21), mazowieckiego (15), łódzkiego (13), wielkopolskiego (13), kujawsko-pomorskiego (11), lubelskiego (11), pomorskiego (9), podkarpackiego (8), małopolskiego (7), podlaskiego (5), dolnośląskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), świętokrzyskiego (3), lubuskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1)" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodaje resort, 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

