Wariant Delta u osób zaszczepionych. Rzecznik MZ odpowiada

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 73 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci jednej osoby chorującej na COVID-19. Według danych MZ, od początku epidemii w Polsce infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u 2 878 840 osób, z których 74 829 zmarło.

Andrusiewicz o wariancie Delta

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w poniedziałek na briefingu prasowym, że w wyniku sekwencjonowania dotychczas wykryto w Polsce 77 przypadków wariantu Delta koronawirusa, nazywanego wcześniej wariantem indyjskim.

– U osób zaszczepionych oczywiście zdarza się zachorowanie na ten wariant Delta, ale wówczas – co przedstawia służba medyczna z Wielkiej Brytanii – to przechodzenie COVID-19 jest bardzo delikatne. Nikt nie trafia do szpitala, nie ma też większych powikłań – przekonywał Andrusiewicz.

Niepokojące dane z Anglii

Według danych opublikowanych przez Public Health England (PHE) śmiertelność z powodu wariantu Delta COVID-19 jest sześciokrotnie wyższa wśród osób w pełni zaszczepionych, niż wśród osób, które nigdy nie otrzymały szczepionki.

Jak czytamy w raporcie PHE, osoby w pełni zaszczepione są hospitalizowane w Wielkiej Brytanii częściej niż osoby nieszczepione. Dane dotyczące zdrowia publicznego pokazują, że 2 procent zaszczepionych osób (84 z 4087), u których wynik testu na wariant Delta był pozytywny, zostało przyjętych do szpitala (w tym osoby testowane przy wejściu do szpitala z jakiegokolwiek innego powodu) w porównaniu z 1,48 procent osób nieszczepionych (527 z 35 521).

