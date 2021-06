Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

W ciągu doby wykonano ponad 48,1 tys. testów na obecność koronawirusa.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: wielkopolskiego (19), dolnośląskiego (14), mazowieckiego (14), śląskiego (14), łódzkiego (12), pomorskiego (11), lubelskiego (10), podlaskiego (10), małopolskiego (7), kujawsko-pomorskiego (6), warmińsko-mazurskiego (6), zachodniopomorskiego (5), opolskiego (4), świętokrzyskiego (4), podkarpackiego (3), lubuskiego (2). Jak przekazano, 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 20 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 879 336, z czego 74 917 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 651 045 zakażonych. Na kwarantannie przebywa obecnie 59 403 osoby.

Hospitalizowani z powodu COVID-19

Resort zdrowia przekazał w czwartek, że w szpitalach przebywa obecnie 1 219 chorych z COVID-19, a 201 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Ministerstwo poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 10 689 łóżek i 1 107 respiratorów.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

Z ostatnich danych rządowych wynika, że w Polsce wykonano dotąd 27 078 372 szczepienia. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 11 643 337 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 323 071.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 11 645 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Czytaj też:

"Kaczyński ma już dość!". Nie wyklucza podjęcia niepopularnych decyzjiCzytaj też:

Kraska: Przywracamy kwarantannę dla podróżnych spoza strefy SchengenCzytaj też:

"Trudno mi nawet wstać z łóżka". Efekty zdalnej edukacji