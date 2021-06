Rząd ogłasza konkursy dla gmin z największą liczbą zaszczepionych mieszkańców

"Walka z pandemią koronawirusa trwa. Najlepszą bronią, która pozwoli nam pokonać zagrożenie, są szczepienia przeciw COVID-19. Na ostatniej prostej niezbędna jest zbiorowa mobilizacja. Dlatego nie czekaj! Zaszczep się – chroń swoich bliskich i pomóż swojej gminie wygrać pieniądze na wszelkie działania związane z zapobieganiem COVID-19" – czytamy na stronie gov.pl.

Konkursy dla gmin – co to takiego?

Konkursy dla gmin zorganizowane przez rząd, to jeden ze sposobów na zachęcenie i zmobilizowanie Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zwycięskie gminy, które osiągną najwyższy odsetek wyszczepienia, otrzymają środki od 100 tys. zł do 2 mln zł. Będą mogły je przeznaczyć na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19.

Do wyniku danej gminy są wliczane osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

Najważniejsze informacje – kategorie konkursów i nagrody

Zorganizowane zostały dwa konkursy, na które składa się kilka kategorii.

Konkurs nr 1 – Gmina na Medal #SzczepimySię. Nagroda: 100 tys. zł. Zwycięzca: 500 pierwszych gmin z całego kraju. Wymagania: osiągnięty poziom wyszczepienia mieszkańców na poziomie minimum 67 proc.

Konkurs nr 2 – Najbardziej Odporna Gmina. Konkurs podzielony jest na dwa elementy i kilka kategorii.

Element 1 – konkurs dla gmin w trzech kategoriach (wg liczby mieszkańców):

Kategoria: Małe Gminy – gminy do 30 tys. mieszkańców

Nagroda: 1 mln zł

Zwycięzca: Gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw

Kategoria: Średnie Gminy – gminy 30-100 tys. mieszkańców

Nagroda: 1 mln zł

Zwycięzca: trzy gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców

Kategoria: Duże Gminy – gminy powyżej 100 tys. mieszkańców

Nagroda: 1 mln zł

Zwycięzca: gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców

Element 2 – Najbardziej Odporna Gmina w Polsce (konkurs ogólnokrajowy):

Nagroda: 2 mln zł

Zwycięzca: gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce (bez podziału na liczbę mieszkańców)

Aby otrzymać nagrodę odsetek zaszczepionych mieszkańców nie może być niższy niż 50 proc.

Konkursy dla gmin – czas trwania

Konkurs nr 1 – Gmina na Medal #SzczepimySię. Konkurs kończy się w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67 proc. zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia 2021 r. (jeżeli mniej niż 500 gmin osiągnie pułap 67 proc.).

Konkurs nr 2 – Najbardziej Odporna Gmina. Konkurs trwa do 31 października 2021 r. (do wyniku danej gminy będą wliczani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny cykl szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 do 31 października 2021 r.).

Metoda liczenia odsetka zaszczepionych mieszkańców

Liczbę zaczepionych mieszkańców gminy dzielimy przez wszystkich mieszkańców gminy. Wynik ten mnożymy przez współczynnik 100 proc. i otrzymamy odsetek zaszczepionych.

Liczba mieszkańców gminy dostępna jest z danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudnia 2020 r. dostępny na stronie). Zaszczepione osoby są przypisywane do danej gminy na podstawie adresu zamieszkania z 5 źródeł danych, w następującej kolejności: Centralny Wykaz Ubezpieczonych, system e-Zdrowie (P1), karty szczepień, adres zameldowania, adres punktu szczepień.

Przeznaczenie nagród

Nagrody mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Wygraną można wydać na wszelkie czynności związane z profilaktyką skutków pandemii, w tym społeczno-gospodarczych.