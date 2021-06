Obowiązkowa kwarantanna po powrocie z Chorwacji? Jest stanowisko Straży Granicznej

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od północy ze środy na czwartek zmieniają się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Z kwarantanny zwalnia ujemny wynik testu wykonanego po 7 dniach od przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy też osób skutecznie zaszczepionych.

Jak wskazano w rozporządzeniu kwarantanna nie dotyczy powrotu z państw "należących do strefy Schengen lub będących państwem członkowskim EFTA – stroną umowy o EOG".

Co z Chorwacją?

Wątpliwości pojawiły się w związku z, jednym z najpopularniejszych wśród Polaków, wakacyjnym kierunkiem – Chorwacją.

Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Z kolei umowa o udziale Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest tymczasowo stosowana od kwietnia 2014 roku, a oficjalnie wejdzie w życie po zakończeniu jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.

Straż graniczna wyjaśnia

Komunikat w tej sprawie zamieściła na swojej stronie internetowej Straż Graniczna.

Jak wyjaśniono, obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii.

Komunikat w tej sprawie opublikowała również Chorwacka Wspólnota Turystyczna w Polsce. "Wiemy już na pewno, że po powrocie do Polski nie obowiązuje obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna" – napisano.

"Chorwacja należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i pomimo to, że nie należy do strefy Schengen traktowana jest jak pozostałe państwa UE i dotyczą ją te same zasady zwolnienia z kwarantanny, czyli szybki test antygenowy z listy zaakceptowanej przez UE lub pełne szczepienie" – dodano.

Ministerstwo Zdrowia w wiadomości przesłanej TVN24 poinformowało, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi członkostwa Chorwacji w EOG rozporządzenie zostanie zmodyfikowane w celu zapewnienia bezspornego brzmienia przepisów.

Czytaj też:

Müller: Informacje nie są optymistyczneCzytaj też:

Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje Ministerstwa ZdrowiaCzytaj też:

Gdzie na wakacje bez testów i szczepień? Nowa lista krajów