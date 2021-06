Luzowanie obostrzeń. Duże zmiany wchodzą w życie

Rząd stopniowe zdejmuje koronawirusowe restrykcje. W związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń nowe zasady będą obowiązywać od 26 czerwca do 31 sierpnia.

Luzowanie obostrzeń. Koncerty i sport

Od soboty wprowadzone są większe limity na koncertach i wydarzeniach sportowych. Zmiany w ograniczeniach pandemicznych - jak podało MKDNiS - zakładają zwiększenie limitów publiczności do 75 proc. miejsc na widowni na koncertach, a także na basenach, w aquaparkach i zamkniętych obiektach sportowych.

Hotele i restauracje

Hotele i pensjonaty mogą przyjmować więcej gości. Pula dostępnych pokoi została podwyższona z 50 proc. obłożenia do 75 proc. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 oraz zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Także lokale gastronomiczne, w tym restauracje hotelowe, mogą przyjmować więcej klientów - maks. 75 proc. obłożenia. Do piątku było to do 50 proc. Gastronomia nadal musi działać w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Kościoły i miejsca kultu religijnego

W obiektach kultu religijnego od 26 czerwca obowiązuje 75 proc. obłożenia. "Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m i nie więcej uczestników niż 75 proc. obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego" – wskazano w rządowym rozporządzeniu.

Kluby i dyskoteki

Kolejny punkt dotyczy otwarcia klubów i dyskotek. Od soboty bawić może się w nich do 150 osób. Wyznaczony w przepisach limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi.

Komunikacja publiczna

Zwiększone zostały także limity obowiązujące w środkach komunikacji publicznej. Do tej pory w autobusach, tramwajach i pociągach zajętych mogło być do 50 proc. miejsc, od soboty limit zwiększony został do 75 proc.

