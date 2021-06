Plan na walkę z nowym wariantem koronawirusa? Premier odpowiada

Premier Mateusz Morawiecki pytany na antenie TVP Wrocław o "europejski plan" na walkę z nową mutacją koronawirusa Delta plus, odparł, że tym planem jest narodowy program szczepień.

"Szczepienia najlepszą odpowiedzią na wszystkie mutacje"

– Szczepienia są najlepszą odpowiedzią na wszystkie mutacje wirusa; bardzo dobrą informacją jest ta, że szczepionki są cały czas skuteczne na kolejne mutacje – powiedział premier. Szef rządu dodał, że wszystkie dostępne w Polsce szczepionki są skuteczne na różne mutacje koronawirusa.

Premier Morawiecki podkreślił, że rządowi bardzo zależy na tym, aby jak najszersza cześć społeczeństwa przyjęła szczepionkę. –Dzięki temu osiągniemy odporność zbiorową i będziemy mogli normalnie żyć – zapewnił. Dodał, że nadal "powinniśmy zachować czujność i nadal trzeba obawiać się czwartej fali zakażeń".

– COVID-19 nauczył nas wszystkich, że jest bardzo nieprzewidywalny, że może wybuchnąć ognisko koronawirusa i rozlać się po jakimś regionie Europy czy świata. Dlatego musimy być ostrożni, dlatego też zasady, których się nauczyliśmy – dezynfekcja, częste mycie rąk, dystans – są cały czas bardzo ważne. I jeszcze raz mówię: szczepić się i jeszcze raz się szczepić, bo dzięki temu będziemy mogli uniknąć czwartej fali – mówił szef rządu.

Szczepienia w Polsce

Według danych opublikowanych w piątek, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 27 621 910 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson jest 12 052 910 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 148 655.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 33 013 670 dawek szczepionki. Z kolei do punktów szczepień trafiło 29 392 120 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 956 dawek. Zgłoszono 11 892 niepożądane odczyny poszczepienne.

