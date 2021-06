Grupa naukowców naciska na pełne śledztwo ws. pochodzenia SARS-CoV-2

W odpowiedzi na apel dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa z 12 czerwca, naukowcy wystosowali list, w którym apelują o śledztwo w sprawie pochodzenia koronawirusa.

Pełne śledztwo

Szef WHO stwierdził, że rodziny zmarłych na COVID-19 "zasługują na to, by znać pochodzenie wirusa i byśmy mogli zapobiec kolejnemu wystąpieniu wirusa". Podobne stanowisko wyrazili przywódcy państw grupy G7 na niedawnym szczycie w Wielkiej Brytanii.

Sygnatariusze listu ocenili, że "jest w interesie wszystkich ludzi i narodów, w tym Chińczyków, by poznać źródło pandemii" oraz wyrazili ubolewanie, że wciąż nie zostały podjęte odpowiednie kroki mające na celu jasne i pełne wytłumaczenie pochodzenia COVID-19.

Dwie opcje

Zaproponowano dwie możliwości przeprowadzenia śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Pierwsza związana jest z pełną współpracą Chin, a druga zakłada śledztwo bez państwa pierwszego stwierdzenia SARS-CoV-2 i dochodzenie jedynie w oparciu o powszechnie dostępne dane.

W liście wyrażono nadzieję, że "dla dobra ludzkości rząd chiński weźmie udział w śledztwie", niemniej podkreślono, że w razie odmowy wciąż jest druga droga, którą można równie wyczerpująco przeprowadzić dochodzenie.

Luki w dotychczasowym śledztwie

Pismo naukowców zawiera także trzy załączniki. Pierwszy dotyczy luk w dochodzeniu WHO w sprawie pochodzenia koronawirusa. Podkreśla m.in., że śledztwo było prowadzone przez Chiny i WHO w sposób nieprzejrzysty. Drugi aneks zawiera trzy scenariusze przypadkowego zakażenia się tzw. pacjenta zero, a załącznik trzeci zawiera listę artykułów, które mogą być pomocne w badaniu pochodzenia koronawirusa.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się m.in. eksperci do spraw zdrowia, wirusolodzy, epidemiolodzy, biolodzy, chemicy, toksykolodzy i eksperci od baz danych.

