Mobilne punkty szczepień dla turystów na Warmii i Mazurach

Mobilne punkty szczepień, w których można się zaszczepić bez wcześniejszej rejestracji i z których mogą skorzystać turyści wypoczywający na Warmii i Mazurach, znajdują się w Olsztynie, Giżycku i Ełku.

Jak poinformował PAP w środę rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, w Olsztynie działa już od dłuższego czasu mobilny punkt szczepień, który znajduje się przed Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przy ulicy Żołnierskiej. Czynny jest dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00. Szczepi się tam od 150 do 170 osób każdego dnia.

Szczepienie bez rejestracji

Można się w nim szczepić jednodawkową szczepionką bez wcześniejszej rejestracji, dlatego mogą z niego skorzystać także przyjezdni i turyści odwiedzający stolicę Warmii i Mazur.

Od czwartku uruchomiony zostanie punkt mobilny w Giżycku. Znajduje się on przy ulicy Gimnazjalnej w pobliżu Placu Piłsudskiego przy Urzędzie Miasta. Jak poinformował PAP burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, punkt będzie czynny 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00, a całą obsługę logistyczną i medyczną zapewnia wojsko.

W tym minimiasteczku, gdzie są kontenery, namioty, toalety, miejsce do odpoczynku, będą dwie ścieżki podejścia do punktu: dla osób przyjeżdżających samochodem oraz dla pieszych i rowerzystów.

Punkt szczepień, gdzie można szczepić się bez rejestracji, jest także w Ełku w szpitalu wojskowym przy ulicy Kościuszki. Bez wcześniejszych zapisów, szczepionką jednodawkową mogą zaszczepić się także przyjezdni i turyści, którzy podjadą na miejsce samochodem. Punkt czynny jest w godzinach od 8.00 do 20.00.

