Kanada odradza podawanie szczepionki AstraZeneca osobom z tą chorobą

Kanadyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek wieczorem, że nie zaleca szczepienia preparatem firmy AstraZeneca przeciw COVID-19 osób z rzadką chorobą naczyń krwionośnych – zespołem przesiąkania włośniczek.

W oświadczeniu resortu napisano, że ministerstwo uaktualni informacje dotyczące szczepionki AstraZeneca, wpisując w ulotkę zastrzeżenie dla osób, u których kiedykolwiek wystąpił zespół przesiąkania włośniczek.

11 czerwca podobne zalecenie wydała Europejska Agencja Leków (EMA). Agencja zdecydowała by wpisać chorobę jako nowy punkt ryzyka w opisie szczepionki Oxford/AstraZeneca.

Zespół przesiąkania włośniczek to choroba, w której krew przecieka z najmniejszych naczyń krwionośnych do mięśni i jam ciała; charakteryzuje się obrzękiem oraz spadkiem ciśnienia krwi.

Nowe zasady dla podróżnych

W poniedziałek przedstawiciele rządu ogłosili nowe zasady wjazdu do Kanady dla w pełni zaszczepionych obywateli i stałych rezydentów. Wejdą one w życie 5 lipca przed północą.

By uniknąć trzydniowej kwarantanny na własny koszt w jednym z wyznaczonych do tego celu hoteli, przybywający drogą lotniczą Kanadyjczycy i inne osoby posiadające prawo wjazdu do kraju, będą musiały pokazać na granicy zaświadczenie o szczepieniu zatwierdzoną przez Kanadę szczepionką przeciw COVID-19.

W mocy pozostaje obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego na 72 godziny przed przylotem, powtórzenie testu po przylocie i przygotowanie planu na wypadek potrzeby kwarantanny.

Szczepienie potwierdzone przez tłumacza

Dokumenty potwierdzające szczepienia trzeba będzie okazać w formie cyfrowej – poprzez rządową aplikację ArriveCAN – i papierowej. W przypadku szczepienia za granicą, może być konieczne posiadanie tłumaczenia przysięgłego zaświadczenia – poinformował minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair.

Blair zasugerował także, że podobne zasady mogą obowiązywać zaszczepionych obcokrajowców, kiedy granica zostanie otwarta dla turystów.

