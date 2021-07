Startuje program "Profilaktyka 40 plus". Morawiecki: Idziemy we właściwym kierunku

1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus". Projekt zakłada, że każdy Polak, który ukończył 40 lat otrzyma dostęp do jednorazowego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Z programu może skorzystać każdy Polak, który ma 40 lub więcej lat.

Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska wprowadza w ten sposób rewolucyjne zmiany w zakresie ochrony zdrowia.

– To wdrożenie programu bez żadnych limitów do specjalistów. Oczywiście cały czas polska służba zdrowia choruje też, można powiedzieć, nomen omen na brak specjalistów. To wielodekadowe zapóźnienie, którego nie da się skompensować bardzo szybko, ale idziemy we właściwym kierunku. Przyjmujemy nowych adeptów medycyny, nowych, przyszłych lekarzy i to przyjmujemy ich o 50-60% więcej niż jeszcze 5 lat temu. To wielki program nowych przyjęć na medycynę – stwierdził premier podczas konferencji prasowej.

Polski Ład w służbie zdrowia

Jednym z elementów rządowego Polskiego Ładu jest program Profilaktyka 40 plus.

– Polacy są bardzo empatyczni, myślą często o innych. Solidarność to nasza marka, ale czasami zapominamy o sobie. Czasami za mało myślimy o tym, jak nasze zdrowie czy możemy dokonać pewnego rodzaju sprawdzenia i tak, jak dokonujemy sprawdzenia, na przykład panowie o tym doskonale wiedzą, przeglądu technicznego samochodów, to czasami zapominamy o sobie samych.

– Program Profilaktyka 40 plus, program Polskiego Ładu, jest właśnie po to, żebyśmy pamiętali o naszym zdrowiu, żeby na odpowiednio wczesnym etapie wychwytywać dolegliwości, problemy z naszym zdrowiem. Ale Polski Ład w służbie zdrowia to nie jest rozpoczęcie od zera. To pewien logicznie zbudowany cały system, który dzisiaj korzysta też z osiągnięć, które zrobiliśmy w ostatnich paru latach – mówił Morawiecki.

Profilaktyka 40 plus

Dostęp do "Profilaktyka 40 plus" jest jednorazowy, a skorzystanie z niego dobrowolne. Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że badania będzie można wykonać w placówkach, które realizują program "Profilaktyka 40 PLUS". Wystarczy, że pacjent zgłosi się do punktu z dowodem osobistym.

"Aby skorzystać z pakietu badań w ramach "Profilaktyka 40 PLUS", należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która oceni ryzyko występowania pewnych chorób. Po uzupełnieniu ankiety automatycznie wystawione zostanie e-skierowanie na odpowiedni pakiet badań" – czytamy na gov.pl.

Program zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet dla kobiet zawiera następujące badania:

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet dla mężczyzn:

morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi; stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we krwi; AlAT, AspAT, GGTP; poziom kreatyniny we krwi; badanie ogólne moczu; poziom kwasu moczowego we krwi; krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT); PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet wspólny:

pomiar ciśnienia tętniczego; pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI); ocena miarowości rytmu serca.

