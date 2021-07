Ile "paszportów covidowych" pobrano? Minister podał dane

Szef Ministerstwa Zdrowia ocenił, że bardzo szybko rośnie zainteresowanie Polaków "Paszportami covidowymi". Jak przypomniał, w przypadku zagranicznych podróży główną korzyścią certyfikatu jest zwolnienie z obowiązku kwarantanny lub wykonania badania na obecność wirusa. – Najnowsze dane (...) to blisko siedem milionów pobrań. Jeszcze kilka dni temu to było niecałe sześć milionów – zdradził.

"Paszporty covidowe"

Od 1 lipca zostały wprowadzone tzw. paszporty covidowe, które ułatwią podróżowanie do innych krajów. Unijny Certyfikat COVID można pobrać przez Internetowe Konto Pacjenta IKP. Trzeba zalogować się i w zakładce "Certyfikaty", wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć "Pobierz kod QR". Później należy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub wydrukować.

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, tzn. otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin. Certyfikat można także mieć po przechorowaniu COVID-19. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Zaświadczenie może być stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Trwają również rozmowy ze Szwajcarią w celu umożliwienia korzystania z niego w tym państwie.

Do bezpłatnego otrzymania takich zaświadczeń będą się kwalifikować wszyscy obywatele Unii i członkowie ich rodzin oraz obywatele państw trzecich legalnie przebywający lub zamieszkujący w państwach członkowskich UE, mający prawo do podróżowania do innych państw członkowskich.

Fakt otrzymania szczepienia nie będzie warunkiem koniecznym podróżowania. Wszyscy obywatele Unii mają podstawowe prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE, które stosuje się niezależnie od aktualnego szczepienia.

Zwolennicy dowolności szczepień przeciw COVID-19 przekonywali, że "paszporty covidowe" ujawniają dane wrażliwe dotyczące zdrowia i mogą naruszać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych (RODO). Jednak prawnicy i instytucje są zgodne: wymóg okazania świadectwa zaszczepienia nie narusza prawa.