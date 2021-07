Śladowa ilość zakażeń koronawirusem. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 38 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (6), pomorskiego (6), śląskiego (5), dolnośląskiego (4), świętokrzyskiego (4), małopolskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), lubelskiego (1), łódzkiego (1), podkarpackiego (1), wielkopolskiego (1), zachodniopomorskiego (1), lubuskiego (0), opolskiego (0), podlaskiego (0). 0 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Jak dodał resort, nikt nie zmarł z powodu COVID-19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 880 308. Dotychczas w Polsce zmarło 75 085 osób z potwierdzonym pozytywnym testem na COVID-19.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 566 chorych z COVID-19, a 86 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7127 łóżek i 707 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 101 857 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 652 228 zakażonych.

"Wykonaliśmy już 30 milionów szczepień"

Według danych z niedzieli, w Polsce wykonano 29 965 841 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 13 854 142 osoby. Pierwszą dawką zaszczepionych jest 17 094 868 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 165 456.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 38 313 320 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 32 504 440 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 48 526 dawek. Zgłoszono 12 522 niepożądane odczyny poszczepienne.

"Konsekwentnie prowadzimy akcję Szczepimy Się; wykonaliśmy już 30 milionów szczepień. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten ważny proces" – podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki we wpisie zamieszczonym na Facebooku.

