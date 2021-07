Włoski wiceminister: Jesienią niezaszczepieni trafią do szpitala

W wywiadzie telewizyjnym Pierpaolo Sileri powiedział, że niezaszczepione osoby w wieku powyżej 60 lat stanowią "zagrożenie dla siebie samych, a nie tylko dla społeczeństwa". Jest ich około 2,5 miliona.

Jesienią koronawirus powróci

Dodał: "W październiku, gdy wzrośnie szerzenie się wirusa, choć nie będzie ono porównywalne z tym z zeszłego roku, do szpitala trafią przede wszystkim ci, którzy się nie zaszczepili".

Wiceminister wyjaśnił następnie: "Ryzyko polega na tym, że będą małe dzieci, których się nie szczepi, bo nie ma dla nich preparatu i grupa niezaszczepionych osób w wieku powyżej 60 lat". Wirus przechodzi od dzieci na niezaszczepionych dziadków, którzy potem "trafiają na intensywną terapię i umierają" – tłumaczył.

"Dzisiaj przy szczepieniach ryzyko śmierci (z powodu Covid-19-PAP) jest bliskie zera" – przypomniał Sileri.

Trzecia dawka

Wiceminister zdrowia Andrea Costa zapowiedział z kolei, że podawanie trzeciej dawki szczepionki we Włoszech rozpocznie się pod koniec grudnia, czyli rok po inauguracji kampanii szczepień.

Dotąd w kraju wykonano 54,7 mln szczepień; w pełni zakończyło je 21,4 mln osób, czyli prawie 40 procent ludności.

Szczepienia w Polsce

Według najnowszych danych, w Polsce wykonano dotąd dokładnie 30 148 610 szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 14 004 587 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 113 570.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 717 niepożądanych odczynów poszczepiennych.