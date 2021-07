Minister zdrowia podziękował abp. Gądeckiemu

"Serdecznie dziękuję abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przewodniczącemu KEP, za bardzo ważny głos Kościoła w sprawie szczepień – głos, który dziś jest nam tak bardzo potrzebny. Dziękuję również bp Arturowi Mizińskiemu za spotkanie i owocny dialog" – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski w odpowiedzi na oświadczenie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

twitter

Oświadczenie abp Gądeckiego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w opublikowanym oświadczeniu podkreślił, że szczepienia przeciw COVID-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń.

"Kościół podkreślał, że wynalezienie szczepionek może być uznane z perspektywy medycyny prewencyjnej za szczególny owoc daru udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi" – napisał abp Gądecki

Zaznaczył, że "decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno być dobrowolne".

Odwołując się do Noty Kongregacji Nauki Wiary z 21 grudnia 2020 roku, abp Gądecki napisał, że "szczepienie nie jest, co do zasady, obowiązkiem moralnym".

Zapewnił jednocześnie, że "Kościół będąc w kontakcie z właściwymi służbami medycznymi i sanitarnymi wspiera edukacyjne i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości wiernych w kwestii szczepień".

Przewodniczący KEP podkreślił również, że "Kościół wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję o zaszczepieniu się".

Czytaj też:

Wciąż poniżej 100 zakażeń w całej Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa ZdrowiaCzytaj też:

Loterie szczepionkowe nie działają? Nie ma wzrostu szczepieńCzytaj też:

Nie potrzeba bezpośredniego kontaktu. Dr Grzesiowski: Delta zakaża łatwiej