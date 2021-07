500 zł za szczepienie? Nieoficjalnie: Rząd rozważa nową zachętę

Jak donosi „Fakt” osoby, które zdecydują się na przyjęcie preparatu, otrzymają 500 zł.

500 zł za szczepienie?

Według ustaleń gazety wewnątrz obozu władzy trwają rozważania za wprowadzeniem finansowej zachęty. Wzorem ma być Grecja, gdzie od połowy lipca każda osoba w wieku 18-26 lat, która przyjmie szczepionkę, dostanie „od rządu” 150 euro.

Nad rozpoczęciem podobnej akcji zastanawiają się polskie władze. Z ustaleń „Faktu” wynika, że oferta miałaby być skierowana do młodych w przedziale wiekowym 18-25 lat. Po zaaplikowaniu szczepionki każda osoba otrzymywałyby 500 zł.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd ponad 30 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 14 004 587 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 113 570.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 39 820 280 dawek szczepionki; do punktów szczepień trafiło 33 044 565 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 53 848 dawek. Zgłoszono 12 717 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Mamy 93 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 16 osób.

