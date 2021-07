Malta zabrania wjazdu niezaszczepionym przeciwko COVID-19

Decyzja maltańskich władz została podjęta po tym, jak począwszy od poniedziałku dzienna liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem podwajała się w odstępie dobowym.

Fearne przyznał, że decyzja o zamknięciu wyspy dla osób, które nie są w pełni zaszczepione była ciężka.

– Będziemy pierwszym krajem UE, który to zrobi, ale musimy chronić nasze społeczeństwo – powiedział podczas konferencji prasowej.

Trudna decyzja

Do tej pory turyści mogli przyjeżdżać na Maltę w dwóch przypadkach: jeśli byli w pełni zaszczepieni lub uzyskali negatywny wynik testu PCR. Jedynym wyjątkiem byli przybysze z Wielkiej Brytanii, którzy musieli okazać certyfikat potwierdzający pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19. Powodem takiej decyzji wobec Brytyjczyków był występujący tam wariant Delta.

Fearne powiedział, że niedawny wzrost liczby nowych przypadków był spowodowany odwiedzającymi, którzy pomimo posiadania negatywnego wyniku testu przed wejściem na pokład samolotu, okazali się zainfekowani. Osoby te nie były w pełni zaszczepione.

Większość z nich stanowili młodzi ludzie uczęszczający do szkół języka angielskiego. Takie szkoły będą zamknięte od środy.

Unijny certyfikat

Do niedawna Malta uznawała tzw. „zielony certyfikat” UE, który potwierdzał, że posiadająca go osoba jest w pełni zaszczepiona, ma negatywny wynik testu lub wyzdrowiała z wirusa. Teraz to się zmieni.

– Od środy będziemy uznawać tylko tę część certyfikatu UE, która informuje, że ktoś jest w pełni zaszczepiony – poinformował Fearne.

Jedynym wyjątkiem będą nieszczepione dzieci w wieku od 5 do 12 lat, które zostaną wpuszczone na Maltę, jeśli uzyskają negatywny wynik testu i będą towarzyszyć im w pełni zaszczepieni rodzice.

Malta w pełni zaszczepiła 79 proc. dorosłej populacji i chce zwiększyć tę liczbę do 85 proc.

