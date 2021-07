Von der Leyen: Osiągnęliśmy swój cel

– Unia Europejska osiągnęła swój cel, jakim było dostarczenie państwom członkowskim ilości szczepionek na koronawirusa, wystarczającej do pełnego zaszczepienia co najmniej 70% dorosłej populacji – poinformowała na sobotniej konferencji prasowej.

– Do końca tego weekendu dostarczymy państwom członkowskim wystarczającą ilośc szczepionek, aby do końca tego miesiąca w pełni uodpornić co najmniej 70% dorosłej populacji. Do jutra w simie około 500 milionów dawek zostanie rozprowadzonych we wszystkich krajach Unii Europejskiej – dodała szefowa Komisji.

Ursula von der Leyen doprecyzowała, że w ramach wspólnego programu zakupu szczepionek do UE, państwa członkowskie otrzymały 330 milionów dawek szczepionki Pfizer/BioNTech, 100 milionów dawek AstraZeneki, 50 milionów dawek Moderny i 20 milionów jednorazowego preparatu Johnson & Johnson.

Na terenie Unii Europejskiej żyje około 366 milionów dorosłych osób.

"Koronawirus nie został pokonany"

Niemiecka polityk zaznaczyła również, że wciąż nie możemy uznać koronawirusa za pokonanego. Zadeklarowała, że Komisja Europejska jest gotowa dalej dostarczać skuteczne szczepionki, także przeciwko nowym wariantom.

– Teraz państwa członkowskie muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić postęp szczepień, a wtedy wszyscy będziemy bezpieczni – podkreśliła polityk.

Sytuacja w Polsce

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że w Polsce wykonano już niemal 31,3 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 15 milionów Polaków.

W sobotę odnotowano 86 nowych potwierdzonych przypadków zakażania koronawirlsem w naszym kraju.