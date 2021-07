Niedzielski: Od tego zależy, co będzie się działo dalej

Z informacji przekazanych w niedzielę przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że badania potwierdziły 66 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarła jedna osoba z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

"Dziś mamy pierwszy dzień po apogeum III fali, kiedy linia trendu dotycząca nowych zakażeń (7-dniowa średnia ruchoma) przestała maleć. Od tempa szczepień i naszej ostrożności zależy to, co będzie się działo dalej" – napisał Niedzielski. Minister zdrowia zaapelował, by uczestniczyć w akcji szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen (Johnson & Johnson) szczepione są tylko osoby od 18. roku życia. Preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich, szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat. Szczepionka Jannsen jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (12), dolnośląskiego (11), wielkopolskiego (7), kujawsko-pomorskiego (4), lubelskiego (4), łódzkiego (3), małopolskiego (3), opolskiego (3), podkarpackiego (3), podlaskiego (3), śląskiego (3), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (1), pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1), warmińsko-mazurskiego (1). 4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu koronawirusa nikt nie zmarł, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba. Tym samym liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2 mln 880 tys. 821. Razem w Polsce zmarło 75 tys. 160.

W szpitalach znajduje się obecnie 426 chorych z COVID-19, a 63 z nich jest podłączonych do respiratorów – przekazał resort. Ministerstwo podało, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6 tys. 787 łóżek i 673 respiratory. Na kwarantannie przebywają 98 tys. 523 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 mln 652 tys. 505 zakażonych.

