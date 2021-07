"Wcześniej niż przewidywano". Wirusolog wskazuje datę czwartej fali epidemii

Profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w rozmowie z Radiem ZET wyraziła pogląd, że czwarta fala nie puka do naszych drzwi, ale że one już zostały lekko uchylone.

"Nowych zakażeń będzie przybywać lawinowo"

– To, co dzieje się z wariantem Delta w Europie, pokazuje, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy i u nas lawinowo będzie przybywać nowych zakażeń – uważa wirusolog.

– Czwarta fala epidemii koronawirusa rozpocznie się w Polsce już w połowie sierpnia, a nie, jak przewidywano wcześniej, dopiero we wrześniu czy październiku – stwierdziła.

Profesor Szuster-Ciesielska zaapelowała do ozdrowieńców, aby nie przeceniali swojej obrony przed nową mutacją wirusa i się szczepili. – Ozdrowieńcom wystarczy nawet jedna dawka szczepionki, żeby podnieść poziom przeciwciał – wskazała.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

W ciągu ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: małopolskiego (7), wielkopolskiego (7), mazowieckiego (4), podlaskiego (3), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), łódzkiego (2), podkarpackiego (2), pomorskiego (2), śląskiego (2), dolnośląskiego (1), lubuskiego (1), opolskiego (1), zachodniopomorskiego (1), lubelskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 880 865/75 160 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

