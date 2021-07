"Francja i Grecja dały hasło do dyskryminowania". Konfederacja żąda dobrowolności szczepień

Bez większej liczby szczepień grozi nam czwarta fala epidemii i wprowadzenie pewnych obostrzeń na jesień – oświadczył w środę rzecznik rządu Piotr Müller. To kolejna tego typu wypowiedź pochodząca z kręgów władzy.

Politycy Konfederacji zorganizowali w środę w Sejmie konferencję prasową podczas której odnieśli się do wydarzeń we Francji, gdzie władze zapowiedziały wprowadzenie segregacji sanitarnej i przymus szczepień dla niektórych zawodów. Konfederaci ostrzegali przed ewentualnością przymusowych szczepień na COVID-19 i różnicowania praw Polaków ze względu na zaszczepienie bądź niezaszczepienie.

Wawer: Dzieje się to, przed czym przestrzegaliśmy

Michał Wawer zwrócił uwagę, że „czwarta fala staje się pretekstem do wprowadzenia drugiej fali przymusu szczepionkowego”. – Druga fala zaczyna się właśnie teraz we Francji i w Grecji, gdzie w ostatnich dniach ogłoszono, że obowiązkowe będą szczepienia na COVID-19 dla personelu medycznego i jednocześnie wprowadza się reżim sanitarny w postaci wymogu okazywania paszportów covidowych przy wstępnie do restauracji, centrów handlowych, a nawet placówek medycznych – mówił polityk.

Wawer podkreślił, że dzieje się dokładnie to, przed czym przestrzegała Konfederacja. – Przedstawiciele systemowych ugrupowań zarzekali się, że tego nie będzie, a paszport covidowy będzie obowiązywał najwyżej na granicach, a Francja i Grecja dały właśnie sygnał do tego, żeby zacząć wykorzystywać to narzędzie do dyskryminowania osób niezaszczepionych w dostępie do najbardziej podstawowych usług – powiedział.

Wawer przypomniał wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że jeśli przekonywanie, zachęty i nagrody nie pomogą „to od tego jest państwo jako organizacja przymusu”. – To nie potrwa długo zanim PiS podchwyci trendy panujące obecnie w Grecji i Francji – ocenił.

– Rząd jest odpowiedzialny za sto kilkadziesiąt tysięcy nadmiarowych zgonów w ostatnich latach, z których tylko niewielka część to były zgony wynikające z COVID-19, a większość to konsekwencje lockdownów i demontażu polskiej ochrony zdrowia – mówił Michał Wawer.

Macorn zapowiada segregację sanitarną we Francji

Zmiany w polityce covidowej Francji, zapowiedziane w poniedziałek wieczorem przez prezydenta Emmanuela Macrona, będą wdrażane systematycznie przez kolejne trzy miesiące, aż do jesieni. Przewidują one m.in., że od sierpnia wejść do restauracji czy zrobić zakupy w centrum handlowym będą mogły tylko osoby zaszczepione.

Od 21 lipca każdy powyżej 12. roku życia będzie musiał okazać certyfikat sanitarny (pass sanitaire), poświadczający zaszczepienie przeciw koronawirusowi, nabycie odporności po przejściu choroby lub negatywny wynik testu, by móc uczestniczyć w wydarzeniach z udziałem powyżej 50 osób w "miejscach wypoczynku i kultury".

Od początku sierpnia obowiązek okazania certyfikatu obejmie także wybierających się do kawiarni, restauracji, centrów handlowych, planujących przejazd pociągiem lub długą podróż oraz odwiedzających placówki medyczne.

Następnie na początku września rozpocznie się kampania szczepień przypominających dla osób, które pierwszą dawkę otrzymały w styczniu bądź lutym.

Do 15 września zaszczepić się muszą pracownicy służby zdrowia i placówek opiekuńczych. Jeżeli nie zastosują się do obowiązku w tym terminie, nie będą oni mogli pracować i nie będą otrzymywać wypłat.

Od października za dotychczas opłacane przez państwo testy PCR na żądanie trzeba będzie zapłacić już z własnej kieszeni. Wyjątkiem pozostaną testy zlecone przez lekarza.

Macron poinformował w poniedziałek, że kwestia obowiązkowego szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich obywateli pozostaje otwarta i będzie uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

