Żenujący list wójta do mieszkańców. Nie podoba mu się poziom zaszczepienia

Wójt zareagował w ten sposób na negatywne komentarze, z którymi spotkała się gminna akcja promowania szczepień za pomocą bonusów.

Wójt z pretensjami do mieszkańców

"Ze zdziwieniem i zakłopotaniem przyjąłem wczorajszą reakcję niektórych z Was na inicjatywę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach, mającą na celu zachęcenie i zmobilizowanie mieszkańców Naszej Gminy do szczepień przeciwko COVID-19" – napisał wójt w liście do mieszkańców, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wcześniej sorkwicki GOPS, który koordynuje szczepienia w gminie, poinformował, że 20 pierwszych mieszkańców, którzy do 22 lipca zaszczepią się przeciwko COVID-19 i zgłoszą się z dowodem szczepienia, otrzyma bilety na koncert Serce Mazur w pobliskim Mrągowie.

„Zachęta” do szczepień

"Co tydzień będziemy ogłaszać nowy konkurs, w którym świeżo zaszczepieni mieszkańcy będą mogli zdobywać wartościowe nagrody" – zapowiedział GOPS w komunikacie na Facebooku.

Akcja ma związek z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego, który polecił wójtowi podjąć działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców, w szczególności w wieku 60+, poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Taka forma zachęcania do szczepień spotkała się z negatywnymi komentarzami części mieszkańców gminy na portalu społecznościowym. Jedna z internautek określiła ją np. jako "przekupywanie ludzi tylko po to, żeby się zaszczepić".

Dlatego wójt w liście do mieszkańców zwrócił się o właściwie zrozumienie intencji tej akcji i opublikował "ku rozwadze" dane o obecnym odsetku osób zaszczepionych w gminie.

"Pragnę Was poinformować, że stan zaszczepień mieszkańców Gminy Sorkwity jest na żenująco niskim poziomie! W skali województwa warmińsko-mazurskiego zajmujemy przedostatnie miejsce na 116 gmin, z poziomem zaszczepienia 23,5 proc. na dzień 16 lipca. W skali całego kraju zajmujemy bardzo odległe 2390 miejsce!" – zaznaczył.

"Według prognoz przy tak niskim zaszczepieniu czwarta jesienna fala zachorowań będzie nieunikniona z wszystkimi konsekwencjami, których doświadczyliśmy przy poprzednich falach zachorowań" – podkreślił samorządowiec.

Jednocześnie zachęcał wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili do kontaktowania się z najbliższymi punktami szczepień.

Ilu Polaków jest w pełni zaszczepionych na COVID-19?

Ministerstwo Zdrowia przekazało w sobotę, że liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła 16 milionów.

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 32,6 mln szczepień – wynika z danych rządowych opublikowanych w sobotę. Liczba w pełni zaszczepionych osób przekroczyła 16 mln.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 631 135 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 080 265 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 199 753.

