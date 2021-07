UE wyprzedziła USA pod względem procentowej ilości zaszczepień

Opierając się na statystykach portalu "Our World in Data" Beaune podał, że w UE co najmniej jedną dawkę szczepionki dostało 55,5 proc. populacji, podczas gdy w USA 55,4 proc.

"Kontynuujemy i przyspieszamy!" – oświadczył urzędnik. "Obiecaliśmy to i stało się. UE wyprzedziła w tym tygodniu Stany Zjednoczone i staje się wiodącym kontynentem na świecie pod względem szczepień. Wszystko to przy jednoczesnym eksporcie połowy naszej produkcji do ponad 100 krajów" - napisał na Twitterze europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

"Wydajność i solidarność – to osiągnięcia, z których możemy być dumni" – dodał.

W lutym, gdy nasiliły się kontrowersje wokół opóźnień w dostawach szczepionek do krajów UE, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przyznała się do "błędów". "Nie doceniliśmy trudności związanych z masową produkcją (...) Byliśmy zbyt optymistyczni i prawdopodobnie zbyt pewni terminowości dostaw zamówionych dawek" – mówiła. "Ale walka z wirusem to nie sprint, to maraton, który wymaga wytrzymałości i wytrwałości" – podkreślała.

Szczepienia w Polsce

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Ministerstwo Zdrowia przekazało w sobotę, że liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła 16 milionów.

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 32,6 mln szczepień – wynika z danych rządowych opublikowanych w sobotę. Liczba w pełni zaszczepionych osób przekroczyła 16 mln.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 631 135 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 080 265 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 199 753.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionek. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek.

Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

