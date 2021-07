"Nie zmarła żadna osoba". Nowe informacje Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 67 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (11), wielkopolskiego (11), małopolskiego (9), pomorskiego (6), śląskiego (5), łódzkiego (4), podlaskiego (4), dolnośląskiego (3), lubelskiego (2), lubuskiego (2), podkarpackiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), opolskiego (1), warmińsko-mazurskiego (1), świętokrzyskiego (0), zachodniopomorskiego (0). 5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

"Żadna osoba nie zmarła"

Jak dodaje resort, z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła do 2 881 491. Dotychczas w Polsce walkę z koronawirusem przegrało 75 215 osób.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 342 chorych z COVID-19, a 62 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6299 łóżek i 618 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 86 921 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 653 034 zakażonych.

Kraska: 185 osób w Polsce zakażonych wariantem delta

Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska mówił w TVP 1, że za kilka tygodni dojdzie w Polsce do wzrostu zakażeń koronawirusem. "Chyba, że Polacy uprzedzą tę czwartą falę, uprzedzą wzrost zachorowań i masowo się zaszczepią" - podkreślił.

Kraska pytany był też o to, dlaczego nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem jest nadal niewiele (kilkadziesiąt stwierdzanych dziennie) skoro naukowcy mówią o tym, że wariant delta jest bardziej zaraźliwy niż inne znane.

– Najnowsze dane, nawet mam te dzisiejsze, to jest 185 przypadków wariantu delta w Polsce. (...) Mówimy o wszystkich przypadkach. To jest już w tej chwili 47 proc. wszystkich nowych mutacji, które wykrywamy w Polsce, czyli to stopniowo naprawdę rośnie – poinformował. Przypomniał, że w połowie czerwca było to 8 proc.

– Myślę, że także u nas w kraju, szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy jesteśmy bardzo mobilni, przemieszczamy się, spotykamy się z wieloma ludźmi, ten zakaźny wariant delta będzie zdecydowanie się szybciej rozprzestrzeniał i to szczególnie u osób młodych, osób, które niestety się nie szczepią – zwrócił uwagę.

Czytaj też:

Rzecznik Praw Dziecka do dymisji po słowach o szczepieniach? Fogiel: Karygodna wypowiedźCzytaj też:

Nie należy dramatyzować? Ekspert: Uda się uniknąć kolejnej faliCzytaj też:

"Połowa sierpnia, wrzesień, czy październik". Kraska: Czwarta fala jest nieuchronna