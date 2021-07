Ponad 100 nowych zakażeń. Najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 104 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (16), lubelskiego (11), mazowieckiego (11), dolnośląskiego (10), wielkopolskiego (9), łódzkiego (8), śląskiego (7), kujawsko-pomorskiego (6), podlaskiego (6), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), lubuskiego (2), podkarpackiego (2), opolskiego (1), świętokrzyskiego (1). 4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodaje resort, z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 881 594. Od początku pandemii w Polsce zmarło 75 219 osób chorych na COVID-19.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 349 chorych z COVID-19, a 60 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6282 łóżka i 618 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 88 120 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 652 994 zakażonych.

Delta w Polsce

Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej (od 60 roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. – napisał we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa.

Jak wynika z wykresu, opublikowanego wraz z wpisem Niedzielskiego na Twitterze, 57,2 proc. osób zakażonych wariantem Delta nie ma 39 lat. Z kolei 28,3 proc. zakażonych znajduje się między 40-59 rokiem życia. 14,5 proc. zakażonych ukończyło 60 lat.

W poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem w wariancie Delta u 185 osób. Według niego, zakażenia tym wariantem stanowią już 47 proc. wszystkich nowych mutacji, które wykrywamy w Polsce.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przed ciężkim przebiegiem zakażenia COVID-19 w wariancie Delta chroni podanie każdej z dostępnych w Polsce szczepionek.

