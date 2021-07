Nie ma szans na realizację planu. Oddala się cel odporności zbiorowej

O sprawie pisze we wtorek dziennik "Corriere della Sera", przytaczając opinie, że 80 proc. ludności kraju zostanie zaszczepione zapewne do połowy października. Wcześniej prognozowano, że nastąpi to na koniec lata.

Do tej pory we Włoszech wykonano 62 miliony szczepień przeciw COVID-19. Zakończyło je już 27,5 mln osób, czyli 51 procent mieszkańców kraju w wieku powyżej 12 lat.

Nadchodzi kolejna fala

Zwraca się uwagę, że w czasie, gdy także Włochom grozi kolejna fala pandemii, w kraju niezaszczepionych jest jeszcze 17 milionów osób. Oznacza to, że nawet jednej dawki preparatu nie otrzymało 31 proc. z 54 mln obywateli w wieku powyżej 12 lat. Jest wśród nich wiele młodych osób, a więc w kategorii wiekowej, w której dominują obecnie zakażenia wariantem Delta.

Specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych profesor Massimo Galli ze szpitala Sacco w Mediolanie skrytykował pojawiające się opinie, że osoby w wieku poniżej 40 lat, jako rzekomo bardziej odporne, nie muszą się szczepić.

"Nonsens"

"To ogromny nonsens także z naukowego punktu widzenia. Choć prawdą jest, że (te osoby) są znacznie mniej narażone na ryzyko leczenia na intensywnej terapii w porównaniu z ludźmi w wieku powyżej 40 lat, to prawdziwe jest i to, że na wszystkich oddziałach reanimacji są obecnie także osoby młode" – oświadczył Galli w telewizji RAI.

Czwarta fala zakażeń to "epidemia młodych"

Czwarta fala zakażeń koronawirusem we Francji to "epidemia młodych"; w części departamentów kraju wskaźniki infekcji są najwyższe wśród osób w wieku 20-30 lat – oświadczył we wtorek minister zdrowia Olivier Veran. Wyraził obawę, że wysoko zakaźny wariant Delta rozprzestrzeni się również na osoby starsze.

