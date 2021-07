Komisarz UE: Przepustka COVID-19 powinna być używana w najszerszy możliwy sposób

W wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" Stela Kiriakidu dodała, że pod koniec sierpnia wariant Delta będzie dominował w Unii.

Unijna komisarz, opowiadając się za jak najszerszym użyciem tzw. Green Pass, zaznaczyła, że "konieczne są jasne informacje na temat restrykcji wprowadzonych przez państwa członkowskie".

Jak stwierdziła, poszczególne kraje unijne mogą zdecydować o dodatkowych narzędziach i przepustkach.

– Obywatele muszą wiedzieć z wyprzedzeniem, co mogą robić, mając przepustkę COVID-19" – podkreśliła Kiriakidu.

Sytuacja w Europie

Opisując obecną sytuację epidemiczną w Europie, komisarz oświadczyła: "Mieliśmy trzy miesiące, w których liczba przypadków zakażeń zmniejszyła się, a teraz ona znów rośnie. Jednym z powodów jest szybkie szerzenie się wariantu Delta".

Przywołała dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, wskazujące, że ponad 40 procent stwierdzonych teraz przypadków koronawirusa w UE wywołała Delta.

– Według prognoz do końca sierpnia wariant ten będzie dominujący – dodała.

Unijna komisarz ostrzegła, że "jesteśmy w bardzo delikatnej i poważnej sytuacji". – Dlatego zaapelowałam do wszystkich państw członkowskich, aby zwiększyły szczepienia, bo to najlepszy sposób, by zwalczyć ten wariant – zaznaczyła.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 124 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce.

ak dodaje resort, z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 3 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 881 718. Dotychczas w Polsce zmarły 75 222 osoby chore na COVID-19.

W szpitalach jest 339 chorych z COVID-19, a 61 z nich jest podłączonych do respiratorów.

