Tragiczna sytuacja epidemiczna w Azji. Indonezja: Rekord zgonów

W Malezji zanotowano najwyższą dzienną liczbę nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju. Z kolei resort zdrowia Indonezji podał, że w związku z COVID-19 stwierdzono rekordową liczbę zgonów.

W piątek w Malezji zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u ponad 15,5 tys. osób, tym samym liczba infekcji od początku epidemii sięgnęła ponad 980 tys.

Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w liczącej ok. 32,8 mln mieszkańców Malezji pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 33 proc. populacji, a dwie dawki - 16 proc.

Z kolei w Indonezji w piątek zmarło 1566 osób zakażonych koronawirusem. Łączna liczba zmarłych w związku z COVID-19 od początku pandemii przekroczyła 80 tys. 15 lipca Indonezja zarejestrowała szczyt nowych infekcji SARS-CoV-2 - nieco ponad 56,5 tys. przypadków. Od tamtego dnia poziom zachorowań lekko spada i w czwartek wyniósł ponad 49,5 tys. zakażeń.

W Indonezji dużo gorzej niż w Malezji wygląda kwestia szczepień. Jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało tylko 16 proc., a w pełni zaszczepione jest jedynie 6,2 proc. mieszkańców tego kraju.

Nie tylko bardziej zakaźny. "Mamy nowe dowody" ws. wariantu Delta

Mamy nowe dowody, że Delta nie tylko jest bardziej zakaźny, ale namnaża się ponad 1000 razy szybciej – stwierdza dr n. med. Paweł Grzesiowski.

Badania na ten temat publikuje najnowszy „Nature”.

Chińscy specjaliści w artykule „How the Delta variant achieves its ultrafast spread” twierdzą, że wiremia tej odmiany koronawirusa, czyli liczba zdolnych do namnażania się wirusów we krwi, jest 1260 razy większa w porównaniu do pierwszych wariantów SARS-CoV-2, które pod koniec 2019 r. zapoczątkowały pandemię. Z tego powodu COVID-19 może szybciej się rozwijać i w szybszym tempie powodować kolejne zakażenia.