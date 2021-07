Mniej niż 100 nowych zakażeń. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (12), małopolskiego (11), podkarpackiego (8), śląskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), lubelskiego (5), dolnośląskiego (4), łódzkiego (4), podlaskiego (4), pomorskiego (4), zachodniopomorskiego (4), opolskiego (3), wielkopolskiego (3), lubuskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), świętokrzyskiego (0).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 882 146/75 242 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 304 chorych z COVID-19, a 47 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6201 łóżek i 617 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 84 878 osób. Wyzdrowiały dotąd 2 mln 653 tys. 279 zakażonych.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 33,6 mln szczepień – wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest prawie 16,9 mln osób.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 33 641 540 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli zaszczepionych preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 881 997 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 148 905.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 617 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

