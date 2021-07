Akademik tylko dla zaszczepionych. Rektor jednej z polskich uczelni podjął decyzję

Rektor przekazał studentom, że od 1 października zajęcia rozpoczną się w murach uniwersytetu, a nie w trybie online, o ile "sytuacja epidemiologiczna nie pogorszy się na tyle, aby te plany pokrzyżować". Zaapelował do wszystkich, którzy nie przyjęli jeszcze szczepionki, żeby uczynili to "w dbałości o siebie, o swoje rodziny oraz o koleżanki i kolegów, z którymi spotkacie się w uniwersytecie".

Decyzja rektora

"Nie uzależniamy prawa do obecności na zajęciach w murach uczelni od bycia zaszczepionym, pozostawiając to Państwa odpowiedzialnej wolności i rozumnej trosce o siebie i innych. Z jednym wyjątkiem" – napisał prof. Ryszard Koziołek.

"W akademikach będą mogły zameldować się wyłącznie osoby w pełni zaszczepione, co należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem o szczepieniu lub Certyfikatem Covid. Stawiamy ten warunek w obliczu ostrzeżeń przed kolejną falą epidemii, a także w przekonaniu, że przebywanie ze sobą w bliskiej odległości, w pokojach i korytarzach domów akademickich naraża Was szczególnie na ryzyko infekcji" – dodał.

Rektor zapowiedział, że w czasie największego natężenia kwaterunkowego w kampusach Uniwersytetu Śląskiego zostaną zorganizowane punkty szczepień.

Mieszkańcy woj. śląskiego – spośród których w większości rekrutują się studenci UŚ – przyjęli dotąd 4 059 139 dawek szczepionki przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 1 884 867 osób.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia ubiegłego roku, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 33,6 mln szczepień – wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest prawie 16,9 mln osób.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 33 641 540 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli zaszczepionych preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 881 997 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 148 905.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 617 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

