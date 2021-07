Włochy: Ten region notuje boom zapisów na szczepienia

W ciągu ostatnich pięciu dni w Lacjum na przyjęcie preparatu zapisało się 150 tysięcy mieszkańców Rzymu i okolic.

To efekt „przepustki covidowej”

Znaczny wzrost liczby zgłoszeń na szczepienia zarówno w Lacjum, jak i w całych Włoszech interpretuje się jako efekt działań rządu Mario Draghiego, który wprowadził - począwszy od 6 sierpnia - wymóg przepustki COVID-19 przy wejściu do wielu miejsc, w tym do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów, siłowni, basenów, na imprezy sportowe i targowe oraz zjazdy.

W Lacjum w pierwszych dniach sierpnia 70 procent dorosłej ludności będzie w pełni zaszczepione - poinformował gubernator regionu.

– Nie zatrzymujmy się już w drodze po to, by odzyskać wolność dla wszystkich. Musimy wygrać my, a nie COVID – zaznaczył Zingaretti.

Szczepienia we Włoszech

W kraju szczepienia zakończyło 30,2 mln osób, czyli ponad 56 procent populacji.

Dane Ministerstwa Zdrowia Włoch z ostatniej doby to 22 kolejne zgony i 3117 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzonych w 88 tysiącach testów. Wskaźnik pozytywnych wyników wzrósł znacznie do 3,5 procent.

O 124 wzrosła też liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19.

Łączny bilans zgonów notowany od lutego 2020 roku zbliża się do 128 tysięcy.

"Nie dla przepustki Covid-19", "nie dla zniewolenia" - pod takimi hasłami w 80 miastach i miasteczkach w całych Włoszech, od Alp po Sycylię odbyły się w sobotę wiece przeciwko obowiązkowi przepustek przy wejściu do wielu miejsc publicznych.

Protesty przeciwko segregacji sanitarnej we Włoszech

Manifestacje z udziałem między innymi tzw. antyszczepionkowców zwołano w mediach społecznościowych dwa dni po tym, gdy rząd Mario Draghiego ogłosił, że od 6 sierpnia przepustka COVID uprawniać będzie wszystkich w wieku od 12 lat do wejścia do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do teatru i kina, do udziału w różnych imprezach sportowych, wstępu na basen, do siłowni, na targi, zjazdy, do parków rozrywki, term i salonów gry.

"Wolność" - skandowali uczestnicy wiecu na Piazza del Popolo w Rzymie, gdzie według policji zebrało się około 3 tysięcy osób. Do protestujących dołączyli działacze neofaszystowskiego ugrupowania Forza Nuova.

Również pod hasłami wolności manifestowało kilka tysięcy osób w centrum Mediolanu. Wznoszono okrzyki przeciwko wielkim koncernom farmaceutycznym. Około tysiąca osób demonstrowało w Turynie, gdzie pierwszy taki protest odbył się od razu w czwartek zaraz po ogłoszeniu decyzji rządu.

Po kilkaset osób zgromadziło się na wiecach w Neapolu i we Florencji. Uczestnicy protestów nazywali przepustkę COVID-19 "paszportem zniewolenia" i wyrażali opinie, że "zmuszanie" ludzi do szczepień to przejaw "dyktatury".

