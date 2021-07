Grecja zaleca szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat

Szefowa greckiego komitetu ds. szczepień, Maria Theodoridou oświadczyła w poniedziałek, że dzieci w wieku 12-15 lat mogą być szczepione przeciwko COVID-19 szczepionkami Pfizer/BioNTech i Moderna.

Tym samym Grecja prawdopodobnie rozszerzy szczepienia nastolatków, które rozpoczęły się w tym miesiącu w odpowiedzi na wzrost zakażeń.

Szczepienia w Grecji

Szefowa greckiego komitetu ds. szczepień, Maria Theodoridou, powiedziała, że włączenie młodszych nastolatków do programu szczepień pomoże chronić bezbronną młodzież i ich krewnych oraz przygotować drogę powrotu do szkoły we wrześniu.

Grecja, kraj liczący 11 milionów ludzi, podał do tej pory ponad 10,2 miliona pierwszych dawek szczepionki. Według Mariosa Themistokleousa, sekretarza generalnego odpowiedzialnego za szczepienia, około 46,8 proc. populacji jest w pełni zaszczepiona.

W celu zachęcenia większej liczby osób do zaszczepienia się rząd zaoferował zachęty, w tym gotówkę i bezpłatny internet dla młodzieży, planując zaszczepienie do jesieni 70 proc. mieszkańców.

Premier greckiego rządu Kyriakos Mitsotakis ogłosił pod koniec czerwca, że każda młoda osoba, która zaszczepi się pierwszą dawką otrzyma bon o wartości 150 Euro. Premier Mitsotakis zapowiedział, że blisko 940 tys. młodych Greków w wieku 18-25 lat, którzy się zaszczepili, lub zaszczepią przeciw COVID-19 co najmniej jedną dawką, będzie mogło otrzymać do końca roku bon wartości 150 euro.

Grecja odnotowała w poniedziałek 2070 nowych infekcji COVID-19 i pięć zgonów. Od początku pandemii odnotowano 477 975 przypadków zakażeń koronawirusem i 12 903 zgony na COVID-19.

