"Osoby samolubne i narażające życie innych". Brytyjski minister ostrzega niezaszczepionych

– Ostatecznie, jeśli możesz się zaszczepić, a ty tego odmawiasz, jest to akt samolubny. Narażasz zdrowie i życie innych ludzi, więc powinieneś się zaszczepić – mówił Gove. Zapytany, czy odmowa szczepienia powinna skutkować zakazem uczestnictwa w niektórych imprezach masowych, odpowiedział: "Jeśli świadomie odmawiasz szczepienia, a są pewne miejsca i pewne wydarzenia, które wymagają pewnego poziomu bezpieczeństwa, to znając warunki, na jakich można dostać się do tych miejsc i na te wydarzenia, będą one dla ciebie zamknięte".

"Chcemy mieć pewność, że duże imprezy będą bezpieczne"

To najsilniejsze dotychczas ostrzeżenie ze strony brytyjskiego rządu, że szczepienia mogą być wymagane nie tylko do wejścia do klubów nocnych, co już zostało ogłoszone, ale też w przypadku uczestnictwa w innych imprezach masowych. Premier Boris Johnson mówił, że rząd rozważa wprowadzenie tej samej zasady w innych miejscach, "gdzie gromadzą się duże tłumy", ale jak dotąd tego nie sprecyzował.

Gove wskazał, że takimi wydarzeniami mogą być mecze piłkarskie. – W końcu wszyscy chcemy mieć pewność, że duże imprezy, mecze Premier League, inne duże imprezy, są bezpieczne – mówił. Jak dodał, certyfikaty covidowe "daje nam większą pewność, że duże imprezy nie staną raczej imprezami o dużym rozprzestrzenianiu (wirusa)".

Test to za mało. Tylko szczepionka

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od września do klubów nocnych będą mogły wejść tylko osoby w pełni zaszczepione, przy czym w odróżnieniu od niektórych innych krajów, nie umożliwi tego negatywny test na obecność koronawirusa. Rząd nie wyklucza również, że w nadchodzącym roku akademickim studenci uniwersytetów będą musieli być w pełni zaszczepieni, aby móc uczęszczać na wykłady i przebywać w salach.

Jednak sprawa obowiązkowych szczepień jako warunku uczestnictwa w wydarzeniach budzi ogromne kontrowersje wewnątrz rządzącej Partii Konserwatywnej i część jej posłów na pewno zagłosuje przeciw rządowym propozycjom.

