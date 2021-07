Włoski wiceminister zdrowia: Dyktatura sanitarna? Ależ skąd!

Na mocy decyzji rządu od 6 sierpnia przepustka Covid-19 będzie wymagana przy wejściu do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, na siłownię i na basen, na masowe imprezy i zjazdy.

Chciałbym zachęcić wszystkich, by zastanowili się nad znaczeniem przepustki, która jest nadzwyczajnym środkiem, by zapewnić bezpieczeństwo krajowi i nie wracać do tego, co było i niczego już więcej nie zamykać - oświadczył wiceminister Sileri w opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere dellla Sera".

"Dyktatura? Ależ skąd!"

Odnosząc się do protestów między innymi branży restauracyjnej przeciwko obowiązkowi "zielonej przepustki", Sileri powiedział: Słyszę, że mówi się o "dyktaturze sanitarnej". Ależ skąd!

– Protestującym restauratorom mówię: prawie 38 milionów Włochów dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a zatem zieloną przepustkę mają już w kieszeni. Do nich trzeba dodać 7-8 milionów dzieci poniżej 12 lat, od których nie jest on wymagany. A zatem 70 procent populacji Włoch może wejść do restauracji. A od 6 sierpnia tych osób będzie, mam nadzieję, jeszcze więcej – podkreślił wiceszef resortu zdrowia.

Jako cel wskazał osiągnięcie do końca września liczby 50 milionów zaszczepionych Włochów.

– Jeśli liczby zakażeń w najbliższych tygodniach wzrosną, musimy być na to przygotowani, także stosując przepustkę – dodał wiceminister. Wtedy jej użycie zostanie rozszerzone - wyjaśnił.

Europejski cel osiągnięty

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała we wtorek, że wspólnocie unijnej udało się już zrealizować cel, jakim było wszczepienie przynajmniej 70 proc. dorosłej populacji do końca lipca.

– UE dotrzymała słowa. Naszym celem było zapewnienie ochrony 70 proc. dorosłych w Unii Europejskiej przynajmniej jedną dawką szczepionki w lipcu. Dziś (we wtorek) osiągnęliśmy ten cel. A 57 proc. dorosłych otrzymało już pełną ochronę w postaci dwóch dawek – oświadczyła von der Leyen.

