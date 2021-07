Ile Pfizer zarobił na szczepionkach? "Dochody prawie dwukrotnie przebiły prognozy"

Szczepionka oczywiście stała się najlepiej sprzedającym się lekiem koncernu. 7,84 mld dol. zysków z jego sprzedaży przypadło Pfizerowi już po podzieleniu się dochodem z jego partnerem, niemiecką firmą BioNTech - podaje Associated Press.

Pfizer prognozuje, że w tym roku jego dochody ze sprzedaży tej szczepionki powinny osiągnąć 33,5 mld dol. przy założeniu, że firma dostarczy na rynek 2,1 mld dawek.

Przychód Pfizera za drugi kwartał tego roku wyniósł - jak podała w środę firma - 5,56 mld dol. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 3,49 mld dol.

Prezes Pfizera Albert Bourla poinformował, że do tej pory firma dostarczyła na rynek 1 mld szczepionek na Covid-19, ponadto, sprzedaż innych leków wzrosła w tym roku o 10 proc.

Na początku lipca media podały, że Pfizer ma rozmawiać z członkami zespołu ds. pandemii w Białym Domu na temat ewentualnej trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19

Koncern skrytykowali za to przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, którzy apelowali, by rządy nie zamawiały dodatkowych dawek szczepionek w czasie, gdy biedniejsze kraje wciąż czekają na dostawy, by zaszczepić swoich obywateli.

Szczepionka skuteczna na wszystkie warianty

Badaniaopublikowane w "New England Journal of Medicine" wykazały, że preparat firmy Pfizer jest niemal tak samo skuteczny przeciwko wariantowi Delta koronawirusa, jak i wcześniej dominującemu wariantowi Alfa.

Skuteczność dwóch dawek szczepionki Pfizer-BioNTech w zapobieganiu symptomów choroby spowodowanej przez wariant Delta oceniono na 88 proc. w porównaniu z 93,7 proc. przeciwko wariantowi Alfa.

Odporność na wariant Delta po pierwszej dawce szacuje się na 36 procent.



