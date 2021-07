Przenosi się tak łatwo jak ospa. Delta prowadzi do cięższego przebiegu choroby

Delta może również prowadzić do poważniejszego przebiegu Covid-19 – wynika z niepublikowanych dotąd danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Ponadto w pełni zaszczepione osoby mogą zakażać innych w równym stopniu co niezaszczepione.

"(Wariant Delta – PAP) to obok ospy wietrznej i odry jeden z najłatwiej przenoszących się wirusów, jakie znamy" – powiedziała dyrektor CDC dr Rochelle Walensky, komentując opisane przez stację CNN dane z wewnętrznej prezentacji CDC.

Alarmujące wnioski

Wnioski zawarte w tym dokumencie okazały się na tyle alarmujące, że CDC zadecydowały o zaostrzeniu zaleceń dla osób zaszczepionych jeszcze przed jego publikacją, planowaną na piątek – podał wcześniej dziennik "Washington Post".

Według zaktualizowanych zaleceń wszyscy, w tym osoby zaszczepione, powinni nosić w miejscach publicznych i pomieszczeniach na obszarach o "znacznym" lub "wysokim" wskaźniku rozprzestrzeniania się koronawirusa. Według obecnych definicji CDC oznacza to większość stanów na południu i zachodzie USA. Ponadto zasłaniać nos i usta powinny zasłaniać wszystkie osoby w czasie przebywania w szkołach.

Szczepionki pomagają

Walensky tłumaczy, że jeżeli do zakażenia wariantem Delta dojdzie u osoby w pełni zaszczepionej, to będzie ona posiadać w organizmie taką samą ilość wirusa, co osoba niezaszczepiona. Różnica polega jedynie na tym, że osoba po przyjęciu szczepionki będzie bezpieczniejsza.

"Szczepionki zapobiegają w ponad 90 proc. poważnemu przebiegowi Covid-19, ale mogą być mniej skuteczne, jeśli chodzi o zapobieganie zakażeniu lub dalszej transmisji wirusa" – wynika z prezentacji CDC.

W dokumencie wskazano też, że szczepionki redukują 10-krotnie ryzyko śmierci spowodowanej Covid-19, a trzykrotnie – ryzyko infekcji.

Delta powoduje cięższy przebieg

Trzy badania ujęte w prezentacji sugerują też, że Delta może prowadzić do cięższego zachorowania na Covid-19.

Dyrektor CDC w czwartek przedstawiła wyniki analizy na prywatnym briefingu członkom Kongresu USA – podał "Washington Post". Tego samego dnia prezydent USA Joe Biden ogłosił, że pracownicy administracji federalnej i usługodawcy będą musieli przedstawić dowód szczepienia przeciw Covid-19 lub poddawać się regularnym testom.

Jak dotąd w pełni zaszczepiło się 57,7 proc. Amerykanów w wieku powyżej 12 lat, co stanowi 49,3 proc. całej ludności USA.

