Przepustka covidowa potrzebna niemal wszędzie. Włosi nie maja nic przeciwko

Wynik sondażu publikuje w sobotę dziennik "Corriere della Sera". Wynika z niego, że większość osób uważa protesty przeciwko przepustce za błąd.

Przepustka otwiera wiele drzwi

Na mocy decyzji rządu Mario Draghiego od 6 sierpnia przepustkę, wystawioną na podstawie szczepienia, wyleczenia z COVID-19 lub testu, trzeba będzie okazywać przy wejściu do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, placówek kultury, na basen, do siłowni, na imprezy sportowe i targowe oraz na zjazdy i do parków rozrywki.

Nie aprobuje tych przepisów 24 procent mieszkańców Italii, wskazując, że stanowią one poważne naruszenie wolności osobistej i zagrożenie dla działalności gospodarczej - podaje gazeta.

Jak wynika z sondażu, szerzenie się wariantu koronawirusa Delta sprawiło, że jedna trzecia Włochów jest zaniepokojona ryzykiem zakażenia, a ponad połowa martwi się w trosce o cały kraj.

Prawie jedna czwarta ankietowanych popiera organizowane regularnie protesty przeciwko tzw. zielonej przepustce. 58 procent twierdzi zaś, że są one błędem.

Niepokojące doniesienia z Włoch

W związku z nasilonym szerzeniem się dominującego obecnie wariantu Delta we Włoszech rośnie wskaźnik zakaźności koronawirusa i liczba wykrywanych przypadków – głosi opublikowany w piątek raport Instytutu Służby Zdrowia. Stabilna jest sytuacja w szpitalach.

Wskaźnik zakaźności koronawirusa (R) wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia z 1,26 do 1,57 - ogłosił Instytut.

Notuje się 58 przypadków zakażenia na 100 tysięcy mieszkańców; przed siedmioma dniami średnia ta wynosiła 41 infekcji na 100 tys.

