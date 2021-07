Bułgaria: Trzykrotny wzrost zakażeń w ciągu tygodnia

W ciągu ostatnich 24 godzin w Bułgarii przetestowano 23 tys. próbek. 1,5 proc. z nich dało wynik pozytywny. Sobotnia liczba nowych przypadków jest najwyższa od początku czerwca i potwierdza obawy ekspertów, że kraj znajduje się w przededniu czwartej fali.

Liczba hospitalizowanych na razie jest niska; w szpitalach przebywa 797 osób, w tym 75 na oddziałach intensywnej terapii.

Delta odpowiada za ponad połowę zakażeń

Najwięcej nowych zakażeń jest w Sofii, a w dwóch z 28 regionów kraju – Widinie i Razgradzie – nie stwierdzono nowych przypadków.

57 proc. wszystkich nowych zakażeń spowodował wariant Delta.

Resort zdrowia odnotowuje w ostatnich dniach nieznaczny wzrost liczby zaszczepionych, ich ogólna liczba przekroczyła 2 mln, w tym 998 tys. – dwiema dawkami. Stanowi to 16 proc. osób uprawnionych do otrzymania szczepienia. Pod tym względem Bułgaria pozostaje na ostatnim miejscu w UE. Zgonów w wyniku COVID-19 jest względnie mało, w ostatniej dobie – 3, lecz statystyka WHO wskazuje, że Bułgaria jest na siódmym miejscu na świecie pod względem liczby zgonów na 100 tys. osób.

"Mogliśmy uratować życie 10 tys. osób"

– W ciągu pięciu miesięcy szczepiono młodych, sportowców, pracowników korporacji, a najbardziej narażonych zostawiono na końcu. Mogliśmy uratować życie 10 tys. osób, gdyby postąpiono wzorem innych państw unijnych, które dały pierwszeństwo osobom starszym – mówił w środę w parlamencie szef bułgarskiego resortu zdrowia Stoiczo Kacarow.

Minister poinformował, że do końca lipca będzie trzeba zniszczyć 22 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, którym skończył się termin ważności.

