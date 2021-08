Wielka demonstracja koronasceptyków. Doszło do starć z policją

Kilkaset osób w dzielnicy Charlottenburg przemaszerowało w kierunku centrum miasta. Atmosfera była momentami gorąca, szczególnie na ulicy Reichsstrasse, gdzie doszło do przepychanek z policją.

Na Placu Olimpijskim zebrało się ponad tysiąc osób. Niektóre z nich próbowały przełamać policyjny kordon. Funkcjonariusze musieli użyć siły i gazu pieprzowego. Zatrzymano kilka osób - pisze dziennik "Tagesspiegel".

Berlińska policja zakazała na ten weekend 16 zgromadzeń koronasceptyków, ponieważ obawiała się naruszenia przepisów sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. Wyższy Sąd Administracyjny dla Berlina-Brandenburgii potwierdził zakaz w sobotę późnym wieczorem.

Koronawirus w Niemczech

Od niedzieli wchodzi w życie zmiana rozporządzenia dotyczącego wjazdu do Niemiec. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy wjeździe również drogą lądową.

Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Czas liczy się od godziny pobrania próbki. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Obowiązek nie dotyczy: osób zaszczepionych (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE); ozdrowieńców (28 dni - 6 miesięcy po chorobie); dzieci do 12 r. życia; pracowników transgranicznych; osób przewożących zawodowo ludzi lub towary; osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin).

Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. W przypadku wjazdu z obszaru zagrożonego koronawirusem, osoby zaszczepione i wyleczone muszą również przedstawić dowód wykonania testu.

