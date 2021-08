Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

W ciągu doby wykonano ponad 41,8 tys. testów na obecność koronawirus.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (29), małopolskiego (27), lubelskiego (12), podlaskiego (11), śląskiego (11), kujawsko-pomorskiego (10), łódzkiego (9), podkarpackiego (9), pomorskiego (9), dolnośląskiego (7), wielkopolskiego (7), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (3), świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1). Jak podano, 8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 883 448, z czego 75 269 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 653 981 zakażonych.

Zajęte łóżka i respiratory

Z informacji przekazanych w środę przez ministerstwo wynika, że hospitalizowanych jest 292 chorych z COVID-19, a 39 z nich przebywa pod respiratorami. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6072 łóżka i 595 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 75 282 osoby.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

Według danych opublikowanych na stronach rządowych, w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,5 mln osób.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 521 740.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 912 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

