Obowiązkowe szczepienia dla pracowników szkół. Włoska prasa: Rząd planuje to wprowadzić

Decyzja gabinetu Mario Draghiego oczekiwana jest w najbliższym czasie.

Jak podkreśla dziennik “Corriere della Sera”, dla premiera “absolutnym priorytetem” jest bezpieczny z punktu widzenia sanitarnego powrót uczniów do szkół i studentów na uczelnie.

Dlatego, dodaje gazeta, szef rządu jest przeświadczony o tym, że nauczyciele szkół wszystkich szczebli oraz pracownicy całego personelu muszą mieć przepustkę Covid-19. Wymóg ten nie będzie dotyczył uczniów.

Decyzja lada dzień

Być może decyzja zapadnie podczas posiedzenia Rady Ministrów w czwartek, a więc na dzień przed wejściem w życie we Włoszech obowiązku okazywania tzw. Green Pass przy wstępie do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, do siłowni, na basen, do placówek kultury i parków rozrywki, na imprezy sportowe i na zjazdy.

Gazety informują też, że od 1 września wymóg przepustki będzie rozszerzony na podróże samolotem, pociągiem i statkiem.

Prezes krajowego Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro powiedział dziennikowi „La Stampa”, że z satysfakcją odnotowuje wzrost liczby zaszczepionych młodych osób w wieku 20-29 lat.

Wyraził opinię, że osoby o obniżonej odporności powinny otrzymać trzecią dawkę szczepionki po 6-7 miesiącach. Jak przyznał, nadal nie wiadomo, czy i kiedy będzie ona konieczna w przypadku pozostałych osób.

We Włoszech szczepienia zakończyło 61 procent ludności.

Szczepienia w Polsce

Według danych opublikowanych na stronach rządowych, w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,5 mln osób.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 521 740.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 912 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Czytaj też:

Obowiązkowe szczepienia dla pracowników gastronomiiCzytaj też:

"To niespotykane zjawisko w naszym kraju". Kraska: Policja jest blisko