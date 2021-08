"O rząd wielkości". Czwarta fala COVID-19 przewyższa poprzednie

Czwarta fala w Japonii jest już większa niż poprzednie. W Tokio, gdzie trwają Igrzyska Olimpijskie, zgłoszono 4166 nowych infekcji, najwięcej od początku kryzysu. Rekordowe bilanse notowane są też w innych prefekturach.

– Liczba nowych infekcji wzrosła w całym kraju do niespotykanego wcześniej poziomu. Tempo tego wzrostu jest o rząd wielkości wyższe – powiedział Nishimura na posiedzeniu panelu ekspertów doradzających rządowi.

Minister podkreślił, że wirus szerzy się w miejscach uznawanych dotąd za stosunkowo bezpieczne. – Widzimy skupiska (Covid-19) tam, gdzie wcześniej rzadko się pojawiały, w sklepach, salonach fryzjerskich i ośrodkach szkoleniowych – powiedział.

Nishimura wyraził zaniepokojenie, że wirus rozprzestrzeni się z dużych miast na obszary wiejskie w czasie zbliżającego się Festiwalu Bon. Zaznaczył, że liczba rezerwacji biletów lotniczych i kolejowych w okresie tego święta jest w tym roku o 20-30 proc. wyższa niż w ubiegłym roku.

Obawa przed przeciążeniem systemu

Najnowszy wzrost infekcji wywołuje poważne obawy o przeciążenie służby zdrowia, a rząd ogłosił, że do szpitali będą kierowane tylko osoby z ciężkimi objawami.

Premier Yoshihide Suga przedstawił nowe zalecenia podczas spotkania z ministrami odpowiedzialnymi za walkę z pandemią. Oświadczył, że priorytetem dla rządu będzie zapewnienie wystarczającej liczby łóżek szpitalnych dla osób cierpiących na ciężkie objawy i nimi zagrożonych – podała stacja NHK.

Pozostali chorzy na Covid-19 będą z zasady proszeni o pozostanie w domach, przy czym jeśli ich stan się pogorszy, będą kierowani do szpitali. Chorzy otrzymają przyrządy do pomiaru natlenienia krwi, by móc na bieżąco kontrolować swój stan zdrowia. Rząd zamierza również zezwolić na podawanie im zatwierdzonego niedawno koktajlu przeciwciał.

Zmiany skrytykowała opozycja.

