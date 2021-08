Chiny: Rośnie fala zakażeń wariantem Delta

75 spośród 107 zachorowań na COVID-19 wykrytych w ciągu poprzedniej doby określono jako przypadki lokalne, co oznacza, że do zakażenia doszło na terytorium Chin. Większość nowych infekcji odnotowano w prowincji Jiangsu, gdzie w połowie lipca na lotnisku w Nankinie pojawiło się ognisko Delty.

Wariant Delta w Chinach

Od tamtej pory w kraju wykryto około 500 nowych zakażeń lokalnych, a wirus przedostał się do co najmniej ośmiu regionów, w tym do Pekinu, Syczuanu i Makau, między innymi poprzez turystów odwiedzających popularne atrakcje.

Mieszkańcy Pekinu, którzy znajdują się obecnie poza tym miastem, na obszarach wysokiego ryzyka, powinni opóźnić swój powrót, a pozostali przyjezdni muszą okazywać ujemny test na koronawirusa – zdecydowali pekińscy urzędnicy. Nakazano również wzmocnienie środków zapobiegania zakażeniom w transporcie lotniczym, kolejowym i drogowym.

Masowe testy

W Wuhanie, gdzie wykryto niedawno pierwsze lokalne zakażenia od ponad roku, władze zarządziły masowe testy przesiewowe dla wszystkich mieszkańców. W Kantonie na południu kraju wprowadzono wymóg kwarantanny dla osób przybywających z obszarów wysokiego i średniego ryzyka, a wszyscy przyjezdni muszą przechodzić badania na COVID-19.

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych wykryto również 32 nowe infekcje bezobjawowe, których władze nie zaliczają do "potwierdzonych przypadków COVID-19". W dwudziestu z tych przypadków do zakażenia doszło na terytorium Chin. Obecnie w kraju na COVID-19 chorują 1444 osoby, z czego 39 przypadków określa się jako ciężkie – wynika z dobowego sprawozdania komisji zdrowia.

