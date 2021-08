Niedzielski: Zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych

"Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 proc. zakażeń. Osoby, powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń" – czytamy na Twitterze ministra zdrowia.

Ekspert ostrzega: Jesteśmy na zakręcie

"Na razie jesteśmy na zakręcie. Pula chętnych do szczepień wyczerpała się, ale równocześnie osiągnęliśmy ten poziom, przy którym nie mamy zagrożenia dla służby zdrowia, nie trzeba się martwić, że nam zabraknie łóżek w szpitalach. Nadal to jednak za mało, by przestać się przejmować samą chorobą, bo do tego potrzebne jest nam 85 proc. uodpornionych" – powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Pytany o scenariusz rozwoju epidemii w Polsce na najbliższe tygodnie powiedział, że będziemy musieli wybrać jedną z dwóch dróg: bardziej liberalną (brytyjską) albo restrykcyjną (francuską).

"Pozostaje nam teraz wybór drogi albo angielskiej, co nas będzie kosztowało jeszcze kilkadziesiąt tysięcy zgonów, albo francuskiej - szczepienie, aby móc pójść na kawę. To wszystko teraz zależy od determinacji i sił decyzyjnych" – powiedział.

Sytuacja w Polsce

Od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień, czyli od 27 grudnia 2020 r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę, we wszystkich punktach podano w sumie 35 007 634 dawek.

Jak podano w poniedziałek, w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 17 880 228 osób.

Hospitalizowanych jest 313 chorych z COVID-19, a 50 z nich przebywa pod respiratorami – przekazał resort zdrowia w poniedziałkowym komunikacie.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6059 łóżek i 585 respiratorów. Resort poinformował, że na kwarantannie przebywają 69 832 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 654 624 zakażonych.

