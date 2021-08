Zakażenia rosną, restrykcji brak. Jak Europa reaguje na kolejną falę?

We wtorek władze niemieckie zdecydowały, by osoby, które nie zostały zaszczepione ani nie wyzdrowiały po COVID-19, musiały od 23 sierpnia poddawać się testowi na koronawirusa, jeśli będą chciały na przykład pójść do restauracji, do kościoła, na koncert lub przenocować w hotelu. Testy powinny być także warunkiem odwiedzin u chorych w szpitalach i podopiecznych domów spokojnej starości i domów opieki.

Władze landów mogą zawieszać całość lub część tej regulacji "tak długo, jak siedmiodniowa zapadalność w danym kraju (związkowym) utrzymuje się stabilnie poniżej 35 zakażeń na 100 tys. mieszkańców".

Szkocja

W Szkocji niemal wszystkie pozostające w mocy ograniczenia zostały zniesione w poniedziałek, choć pozostał obowiązek noszenia maseczek w sklepach oraz w transporcie publicznym. Oznacza to, że przestał obowiązywać wymóg zachowywania dystansu społecznego i limity uczestników na spotkaniach towarzyskich, podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz w pubach czy restauracjach, a wszystkie branże, które dotychczas tego nie mogły zrobić – jak kluby nocne – będą mogły wznowić działalność. Ponadto osoby, które są w pełni zaszczepione nie muszą poddawać się kwarantannie w przypadku kontaktu z zakażonym.

Anglia

Podobnie jak w Szkocji, przed trzema tygodniami w Anglii zniesiono niemal wszystkie prawnie obowiązujące restrykcje, m.in. wymóg zasłaniania twarzy we wszystkich sytuacjach, w tym w sklepach i w środkach transportu publicznego (oprócz tych podlegających władzom Londynu). Zastąpiony on jest zaleceniem noszenia maseczek w zatłoczonych przestrzeniach publicznych.

Przestały również obowiązywać niemal wszelkie wymogi dotyczące zachowywania dystansu oraz restrykcje co do maksymalnej liczby uczestników spotkań. To oznacza, że mogą być organizowane imprezy masowe, takie jak festiwale muzyczne, a działalność mogą wznowić kluby nocne i wszystkie inne branże, które dotychczas pozostawały zamknięte.

Węgry

Rząd węgierski zawiesił restrykcje przeciwepidemiczne na czas święta państwowego w Dzień św. Stefana 20 sierpnia, Mistrzostw Europy w powożeniu 4-konnymi zaprzęgami w dniach 2-5 września oraz Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w dniach 5-12 września. Oznacza to, że podczas wymienionych wydarzeń nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o zaszczepieniu przeciw koronawirusowi i nie będzie ograniczeń w liczbie uczestników. Już wcześniej zniesiono inne obostrzenia, w tym obowiązek noszenia maseczek ochronnych w sklepach i środkach transportu publicznego.

Portugalia

Portugalski rząd wprowadził jednolite dla całego kraju zasady sanitarne, bez względu na liczbę infekcji, i zapowiedział wprowadzenie dalszego procesu luzowania obostrzeń przeciwepidemicznych. Od 1 sierpnia przestały obowiązywać ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy powiatami, a praca lokali gastronomicznych została wydłużona do godz. 2. Wejście do nich nie jest ograniczone posiadaniem dokumentu potwierdzającego zaszczepienie, z wyjątkiem weekendów.

Holandia

Rząd holenderski zakazał organizacji kilkudniowych festiwali do 1 września. Premier Mark Rutte zapowiedział jednak, że jego gabinet nie widzi powodu, by wprowadzać nowe obostrzenia związane z koronawirusem, ponieważ "liczba zakażeń systematycznie spada".

Korsyka

Władze Korsyki wprowadziły obostrzenia sanitarne z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Hotele, kawiarnie i restauracje muszą być zamykane o godz. 1 w nocy. Ponadto zabronione są jarmarki, festyny i zgromadzenia powyżej 10 osób. Jednak na tym etapie nie obowiązuje jeszcze godzina policyjna. Wprowadzono natomiast częściowo obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej.

